Wolni Polacy w Bydgoszczy. Najpierw hymn, później szarpanina

Działacz KOD wyszedł na środek, prawdopodobnie, żeby odnieść się do sprawy. Nie udało mu się jednak dojść do głosu, ponieważ został zakrzyczany przez innych uczestników zebrania. W pewnym momencie doszło do szarpaniny, a jeden ze zwolenników PiS splunął Słowińskiemu w twarz. Sytuację próbował opanować poseł Paweł Szrot.