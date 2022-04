Wojna w Ukrainie. Padło pytanie o "krwawe pieniądze". Tak zareagował Scholz [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 44. doba bestialskiej rosyjskiej inwazji na suwerenną Ukrainę. 50 osób zginęło w rosyjskim ataku rakietowym na dworzec kolejowy w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy. Tymczasem kanclerz Niemiec i premier Wielkiej Brytanii odnieśli się do rozmów prezydenta Francji Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem. - Nie wydaje mi się, żeby można było zaufać Putinowi - powiedział Boris Johnson. - Krytyka Macrona jest nieuzasadniona - odparł natomiast Olaf Scholz. Kanclerza zapytano też o "krwawe pieniądze", jakie płyną z Niemiec do Rosji za transakcje związane z energetyką. Zapraszamy do śledzenia relacji Wirtualnej Polski.