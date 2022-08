Wojna w Ukrainie. Kolejne eksplozje w Charkowie. W mieście zabrzmiały syreny [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. W Charkowie doszło do kolejnych wybuchów. O godz. 6.32 w mieście i regionie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Lokalne media informują o trzech wybuchach. Mieszkańcy proszeni są o pobyt w schronach. Miasto prawie codziennie jest pod ostrzałem. Władze obwodu charkowskiego informowały, że było ostrzeliwane w niedzielę wieczorem i w nocy, w tym z terytorium rosyjskiego Biełgorodu. - Rosyjskie ataki na Charków mają zmusić Ukrainę do utrzymywania znaczących sił na tym obszarze, uniemożliwiając ich wykorzystanie do kontrataków w innych miejscach - uważa brytyjskie ministerstwo obrony. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.