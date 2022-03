Wojna w Ukrainie. Klęska humanitarna w Mariupolu. Rosyjskie wojska strzelają do cywili [RELACJA NA ŻYWO]

Mija jedenasta doba bestialskiej inwazji Rosji na Ukrainę. Sytuacja w Mariupolu jest "katastrofalna" - ostrzegają Lekarze bez Granic. Miastu grozi klęska humanitarna - jest odcięte od prądu, są też problemy z dostępem do wody pitnej. Armia rosyjskiego agresora ostrzeliwuje je już . dzień z rzędu. Z kolei w obwodzie kijowskim wojska wroga otworzyły ogień do ludności cywilnej, usiłującej wydostać się z miasta Irpień. Z zagranicy na Ukrainę do tej pory powróciło już 66 224 obywateli tego kraju, by walczyć z rosyjskim agresorem.