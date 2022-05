Wojna w Ukrainie. Dotkliwe straty Rosjan. Są najnowsze dane [RELACJA NA ŻYWO]

W obwodzie charkowskim Rosjanie ostrzelali z samolotu traktor. Jego 26-letni kierowca z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala - raportuje ukraińska policja. To nie pierwszy tego typu akt. Wedle ukraińskich ekspertów, jest to kolejny dowód na to, że Moskwa dąży do wywołania kryzysu żywnościowego.