Wojna w Ukrainie. Potwierdzają się doniesienia. Chluba Rosji zniszczona [RELACJA NA ŻYWO]

- Rosjanie zobaczyli, jak szybko się rozwijamy, pokazaliśmy im kontrast pomiędzy naszymi narodami. To, co dla Ukraińców jest normalne - mikrofalówka, lodówka i tak dalej - dla dużej części ich społeczeństwa jest niedoścignionym luksusem. To również wpłynęło na podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwazji - wyjaśniła Smyrnowa.