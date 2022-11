"Newsweek": Źródła z rosyjskiej FSB donoszą - trwa "wojna domowa" na Kremlu

Amerykański think tank Institute for the Study of War (ISW) ocenił pod koniec października, że Prigożyn i jego grupa wojskowa mogą "stanowić zagrożenie dla rządów" dyktatora. Możliwe, że człowiek, zwany "kucharzem Putina", obróci się przeciwko niemu. "Nie ma sposobu na zmiany w Rosji i zapobieżenie, by kraj nie pogrążył się w otchłani terroru" - ocenia jeden z e-maili.