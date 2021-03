Wojciech Maksymowicz wyliczył największe błędy rządu Mateusza Morawieckiego

Profesor Wojciech Maksymowicz jeszcze niedawno był wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Mateusza Morawieckiego. Poseł Porozumienia, które wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy, z zawodu jest lekarzem. Oceniał w programie WP "Newsroom", jakie największe błędy zostały popełnione podczas walki z pandemią koronawirusa, która niemal równo rok temu pojawiła się w Polsce. Wojciech Maksymowicz nie unikał mocnych sformułowań. - PR nas zabija. Zamiast o realnych problemach, najważniejszych dla ludzi, rozważa się, jaki będzie odbiór tego. A może nie powiedzieć do końca, że jest źle? A może jakoś inaczej zadziałać? To są błędy - podkreślił rozmówca Agnieszki Kopacz. Jak dodał prof. Maksymowicz, mógłby teraz mówić o rzeczach, z którymi niekoniecznie się zgadza. - Według instrukcji, briefów mówimy, że "jest okej", "tu zrobiliśmy maksymalnie dobrze", "dzięki temu możemy wygrywać". Co my wygrywamy? Nawet jeżeli wygrywamy wybory, a nie wygrywamy losów naszych obywateli, to nie jesteśmy godni szacunku - zaznaczył ekspert.

