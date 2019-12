WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wojciech Łączewski + 1 kraków oprac. Bartosz Goluch 1 godzinę temu Wojciech Ł. usłyszał zarzuty. Miał składać fałszywe zeznania Wojciech Ł. usłyszał zarzuty ws. złożenia doniesienia o przestępstwie, którego nie było, oraz składania fałszywych zeznań. Były sędzia nie odniósł się do zarzutów i odmówił złożenia zeznań. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Były sędzia nie złożył wyjaśnień (East News) Prokuratura ujawniła dowody, które jej zdaniem dowodzą winy byłego sędziego Były sędzia twierdzi, że prokuratura działa bezprawnie Według informacji TVP Info, zeznania złożone przez znajomego Ł. stoją w sprzeczności z jego wersją, a dokładna analiza dowodów i ustalenia biegłych, wykazały, że - wbrew jego twierdzeniom - nie doszło do nielegalnego przejęcia laptopa i hejterskich anonimowych kont sędziego. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie prok. Wojciech Mularczyk w czasie briefingu prasowego, potwierdził ustalenia portalu. Rzecznik prokuratury poinformował, że nie znaleziono dowodów na to, by ktokolwiek podszywał się pod Wojciecha Ł. w korespondencji prowadzonej na portalu Twitter i włamywał się na jego konto na portalu. Co więcej, biegły odnalazł zdjęcie, które zostało wykonane telefonem Ł. i trafiło na dysk jego komputera poprzez usługę iCloud. Sposób ustawienia aparatu wskazuje, że sędzia zdjęcie zrobił sobie osobiście. Na podstawie zeznań świadka prokuratura ustaliła również, że sędzia Ł. nie spotkał się ze swoim znajomym w miejscu i terminie, który podał śledczym. Zobacz też: SLD łączy się z Wiosną. Miller rozżalony: to niegodne 20-letniej historii SLD Ł. złożył natomiast wniosek o wyłączenie z postępowanie prokuratora Marka Pubrata. - Prowadzi on jednocześnie sprawę z mojego zawiadomienia i przeciwko mnie. I pomimo tego - on mi stawia zarzuty. Cyrk - mówi w rozmowie z Onetem. - Zarzuty postawiono mi bezprawnie z tego powodu, że prokurator jest wyłączony z mocy ustawy, bo według jego wniosku musiał być świadkiem czynu - czyli rzekomego złożenia przeze mnie fałszywych zeznań, za co teraz stawia mi zarzuty - dodaje. Przypomnijmy, w lutym 2016 roku były sędzia stołecznego sądu rejonowego złożył zawiadomienie, że nieznana mu osoba włamała się na jego konta prowadzone pod fikcyjnymi nazwiskami na Twitterze i w jego imieniu prowadziła korespondencję. W sprawie zostało wszczęte śledztwo - powołany biegły ocenił, że włamania nie było. Następnie wpłynął wniosek ws. pociągnięcia Ł. do odpowiedzialności za złożenie przez niego doniesienia o przestępstwie, którego nie było, i składania fałszywych zeznań. Źródło: TVP Info/Onet