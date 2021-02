Wojciech Konieczny ostro o działaniach komisji ds. pedofilii. "Nie ma żadnych efektów"

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Wojciech Konieczny. Senator odniósł się do tematu komisji ds. pedofilii. Przekazał on, że w takim składzie komisja niepotrzebnie wydaje otrzymane środki. - Nie ma żadnych efektów i ich nie będzie - powiedział Konieczny i dodał, że komisja została stworzona tylko po to, aby mówiło się, że ona istnieje. - Ona nic nie wyjaśni, nikogo nie wskaże, nikogo nie skaże, nie nagłośni poważnej sprawy - dodał rozmówca Agnieszki Kopacz. - W ogóle nie wierzę w sens istnienia tej komisji - stwierdził senator i dodał, że została ona stworzona "na kanwie tych wszystkich wydarzeń". - Szkoda, że te środki są marnotrawione, tak można powiedzieć - stwierdził gość Wirtualnej Polski.

