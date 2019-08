Wojciech Cejrowski oburzony. Jego współpracownicy: "usunięty na życzenie Aleksandry Dulkiewicz"

"Aleksandra Dulkiewicz przysłała sześciu umundurowanych na czarno ludzi, którzy na jej życzenie usunęli pana Cejrowskiego z terenu kościelnego, na którym rozmawiał z fanami" - zaalarmowali współpracownicy podróżnika. Druga strona sytuację z Gdańska przedstawia nieco inaczej.

Choć Cejrowski pisał, że "stoi na tyłach Kościoła Mariackiego, na tylnych schodach przed nieczynnym wejściem" i że "gościny użyczył mu proboszcz, bo to jego teren i organizatorom Jarmarku nic do tego - nie przepędzą", to miejsce zmienił. Jak napisał, proboszcz zaproponował mu lokalizację, gdzie "będzie miał po królewsku" - Kaplicę Królewską - i tu też nikt go miał "nie ruszyć". Stało się inaczej.