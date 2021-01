Wniosek o odwołanie szefa pomorskiego sanepidu. Posłanka Lewicy: stoi za tym Piotr Mueller

Beata Maciejewska: Za tym bałaganem stoi Piotr Mueller

W piątek na swoim profilu na Facebooku odniosła się do tej sprawy także posłanka Lewicy z Pomorza Beata Maciejewska. Poinformowała, że składa w tej sprawie interpelację do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

W rozmowie z rmf24.pl Beata Maciejewska przyznała, że dotarły do niej informacje, że "za próbą odwołania i całym tym bałaganem stoi jeden z posłów PiS-u z okręgu gdyńsko-słupskiego".

- Mam na myśli pana Piotra Müllera, o którym się mówi, że to on jest tutaj zarzewiem próby tej zmiany. I jeśli mogę, to od razu zaapeluje, żeby cofnąć się o trzy kroki, napić się trochę wody i zastanowić się, czy w środku pandemii z jakichś powodów personalnych, bo absolutnie nie merytorycznych, odwołuję się jednego z najlepszych dyrektorów sanepidu w Polsce - mówi Maciejewska.