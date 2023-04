Włochy wprowadzają stan wyjątkowy. Rząd reaguje na gwałtowny wzrost imigracji

Ogromny wzrost napływu imigrantów

Meloni, która sprawuje urząd od października, zobowiązała się do ograniczenia masowej imigracji, ale jak wynika z danych ministerstwa spraw wewnętrznych, do Włoch przybyło do tej pory w 2023 roku około 31 300 migrantów, w porównaniu z około 7900 w tym samym okresie ubiegłego roku.