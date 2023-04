Władimir Putin się boi. Dręczy go wizja zamachu

Według szwedzkiego polityka Władimir Putin był już celem co najmniej czterech zamachów, odkąd został prezydentem Rosji 23 lata temu. - Rosja to kraj, w którym istnieje całkiem sporo różnych ruchów ekstremistycznych. Krążą pogłoski o próbach uśmiercenia przywódcy. Wszystko wskazuje na to, że się boi dwóch rzeczy - zakażenia koronawirusem i zamachu - mówi Carl Bildt w wywiadzie dla szwedzkiej gazety "Expressen".