Władimir Putin chce "walczyć" o Rosjan. Jest jeden warunek

Zdaniem Pieskowa, władze Rosji powinny stworzyć warunki do powrotu obywatelom, którzy wyjechali, ale nie podejmują wrogich działań. Został też zapytany o to, czy Rosjanom powinno szczególnie zależeć na ściągnięciu do kraju informatyków. - Oczywiście, ale jak to, pracownicy IT są szczególnie ważni, a reszta nie? - zapytał rzecznik prasowy Putina, który podkreślił, że nie należy traktować szczególnie żadnej z grup społecznych.