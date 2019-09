Wisła. Awaria w oczyszczalni "Czajka". Już 2 mln metrów ścieków poszło do rzeki

Po awarii oczyszczalni "Czajka" do Wisły trafiło już 2 miliony metrów sześciennych ścieków - podsumował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W wielu miejscowościach na odcinku Wisły od Warszawy do Płocka zaobserwowano zastoiska ścieków, a także pianę i kożuch po przepływających nieczystościach.

Wisła jest stale patrolowana przez inspektorów GIOŚ oraz pracowników spółki Wody Polskie. Informują oni o pogarszającym się stanie jakości wody. Chodzi o takie parametry jak mętność, zawiesina, zawartość azotu i fosforanów. Według aktualnego raportu od początku awarii oczyszczalni "Czajka" w Warszawie (28 sierpnia) do Wisły trafiło już 2 mln metrów sześciennych ścieków.

Płock nadal walczy o czystość wody

W Płocku, gdzie ujęcie wody pitnej znajduje się w zatoce Wisły, doszło do zatrucia bakteriami kałowymi. Jak podaje płocka stacja sanepidu, po uzdatnieniu woda nadaje się picia. Potwierdzają to codzienne badania z kilku punktów w mieście. "Zaleca się niekorzystanie z wód Wisły w celach rekreacyjnych, do połowu ryb, pojenia zwierząt gospodarskich, podlewania upraw itp." - czytamy w komunikacie wydanym w sobotę.