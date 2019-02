Wiosna Biedronia chce przenieść Trybunał Konstytucyjny. "Gdańsk doskonałym miejscem"

Krzysztof Gawkowski przekonuje, że jednym z postulatów partii Roberta Biedronia jest wyprowadzenie części państwowych instytucji z Warszawy. W ramach deglomeracji siedzibę miałby zmienić Trybunał Konstytucyjny. Z kolei lider Wiosny zachęcał do głosowania na Aleksandrę Dulkiewicz.

- To stąd pochodzi Solidarność. Gdańsk jest kluczowy dla polskiej historii. To właśnie z tego miasta powinny płynąć sygnały, co w Polsce jest ważne dla konstytucji, Polaka, człowieka obywatela. Jeśli wygramy wybory to dotrzymamy słowa - dodał.