Wiosna 2019. Kiedy nadejdzie kolejna pora roku? Jakie są oznaki nadchodzącej wiosny?

Za kilka tygodni zakończy się zima i nadejdzie wiosna. Natura sama daje nam znaki, że wkrótce zacznie robić się zielono, ciepło i pogodnie. Mimo umownej daty kalendarzowej początku wiosny, astronomiczna wiosna jest już ruchoma. Sprawdzamy datę wiosny oraz jakie są oznaki tego, że nadchodzi.

Wiosna 2019. Data początku wiosny

Umowa data w kalendarzu oznaczająca początek wiosny to 21 marca. W 2019 roku będzie to czwartek. Tego dnia tradycją jest topienie marzanny, kukły przedstawiającej słowiańską boginię (część badaczy uznaje ją za demona) symbolizującą zimę i śmierć. Jej utopienie miało być sposobem na przywołanie wiosny. Początek kalendarzowej wiosny to też tzw. dzień wagarowicza oraz Światowy Dzień Lasu i Leśnika.