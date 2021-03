Wielu Polaków popełnia ten ogromny błąd. "Koronawirus i tak ich dopada"

Trzecia fala koronawirusa przybiera na sile. Nie ma co do tego wątpliwości minister zdrowia Adam Niedzielski. Gość programu WP "Newsroom" dr Michał Sutkowski potwierdził, że chorych jest coraz więcej. Zwrócił też uwagę na błąd w związku z koronawirusem, który popełnia wielu Polaków. - Mamy więcej pracy, stosunkowo późno zgłasza się więcej chorych, chorych młodszych. To jest ogromny problem. To jest taka szara strefa, niestety ona sobie kwitnie dobrze w Polsce. Część osób 2-3 dni zostaje w domu, nie zgłasza się do lekarzy, po czym idzie do pracy. Ten koronawirus prędzej czy później najczęściej takie osoby dopada - tłumaczył w programie WP "Newsroom" prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Zaapelował, "żeby bardzo szybko, w momencie, kiedy są jakiekolwiek niepokojące obawy dzwonić do lekarza rodzinnego". - Pacjenci kochają leczyć się sami, wierzą w swoją wiedzę, w szczęście (…) Tego nie można robić, to jest zły kierunek - powiedział ekspert. Dodał, że "bardzo dużo osób ma ten przebieg skąpoobjawowy, ale bardzo dużo osób, szczególnie w sytuacji odmiany brytyjskiej ma duże bóle gardła, wysoką temperaturę, utrzymującą się czasami nawet tydzień".

