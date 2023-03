"Ja się go nie boję". Wywołała Tuska do tablicy

Po chwili dodała, że "nie będzie mówić o Tusku, bo nie ma o czym właściwie". - I szkoda mi na to czasu - mówiła europosłanka. - Chcę, by w naszym ojczystym domu, to Polacy byli gospodarzami - my będziemy realizować to, czego wy oczekujecie. Dla PO polskość to nienormalność - stwierdziła.