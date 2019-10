Wielka Brytania. Śmierć 39 osób w ciężarówce w Essex. Policja aresztowała kobietę i mężczyznę

Dwie osoby z Irlandii Północnej zostały aresztowane po śmierci 39 Chińczyków. Ich ciała znaleziono w ciężarówce pod Londynem. Zatrzymani to kobieta i mężczyzna. Są podejrzani o handel ludźmi i zabójstwo 39 obywateli Chin.

W czwartek brytyjska policja poinformowała, że wszystkie osoby, których ciała znaleziono w ciężarówce, były obywatelami Chin. Wśród ofiar było 31 mężczyzn i osiem kobiet. Tego samego dnia ciała 11 osób zostały przewiezione do kostnicy. Sekcje zwłok wykażą, co było przyczyną ich śmierci, a eksperci dokonają identyfikacji ciał, co będzie długim procesem - zapowiada policja. Wszystko jednak wskazuje na to, że obywatele Chin zamarzli w naczepie ciężarówki, która jest chłodnią.