Wielka Brytania. Potężna powódź w środkowej Anglii, jest ofiara śmiertelna

Powódź w Wielkiej Brytanii. Ulewne deszcze od kilku dni są na północy i w środkowej części Anglii. Zginęła jedna osoba.

Władze potwierdziły w piatęk informacje o ofierze śmiertelnej powodzi. To kobieta, którą w piątek rano porwał wezbrany nurt rzeki Derwent. Do zdarzenia doszło we wsi Rowsley, w hrabstwie Derbyshire. Jej ciało odnaleziono dopiero kilka godzin później trzy kilometry dalej.