Wie tylko, że jest Hiszpanem, ale mówi tylko po polsku. Szedł środkiem jezdni autostradą A4

Mundurowi z Małopolski proszą o pomoc w identyfikacji mężczyzny. Służby zatrzymały go, gdy szedł środkiem jezdni autostradą A4. Mężczyzna nie wie, kim jest.



Odnaleziony mężczyzna utrzymuje, że jest Hiszpanem. Nie zna hiszpańskiego, za to płynnie posługuje się językiem polskim. Mężczyzna twierdzi, że 27 stycznia br. przyleciał do Katowic z Barcelony, a później zgubił dokumenty. Trzy dni później znaleziono go na autostradzie - czytamy.