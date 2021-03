Widzieliśmy "pałac Obajtka". Prezes PKN Orlen ma się czym pochwalić

Kilka dni temu media obiegła informacja o "pałacu Obajtka". Mowa o kilkusetmetrowej willi w Łężkowicach, miejscowości położonej niedaleko Krakowa, której właścicielem jest prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek. Posłowie opozycji twierdzą, że nieruchomość jest warta nawet pięć milionów złotych. Zarzucają, że jest to "kolejna nieujawniona nieruchomość z tajnego majątku byłego wójta Pcimia". Willa, którą okoliczni mieszkańcy nazywają "dworkiem", robi ogromne wrażenie. Dom jest otoczony sporym terenem. Na podwórku można dostrzec basen oraz boisko do piłki nożnej. Są tam również rzeźby i elementy małej architektury. Centralnym punktem ogrodu jest fontanna. Na zewnątrz powiewa maszt z flagą Polski. W części okien domu widać okazałe witraże. – Nie wierzę, żeby on to z własnej kieszeni wyłożył. To są miliony – mówi jeden z sąsiadów Daniela Obajtka. – Dobrych słów nie ma na niego – dodaje. Więcej w materiale wideo.

