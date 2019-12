Wiceszefowa KE zapowiada wizytę w Polsce. "Sytuacja się pogarsza"

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova chce jak najszybciej pojechać z wizytą do Warszawy na rozmowy z polskimi władzami w sprawie praworządności. Zdaniem komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa, "sytuacja w Polsce ulega pogorszeniu".

Wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova podkreśla, że "to ważne, iż kraje członkowskie dyskutują o sytuacji w Polsce i na Węgrzech". - Jesteśmy wciąż bardzo mocno zainteresowani, żeby kontynuować dialog, żeby zrozumieć, co się dzieje na Węgrzech i w Polsce, zwłaszcza jakie są plany w tych dwóch krajach na nowy rok. Mam zamiar przekazać ministrom, że Komisja będzie kontynuować to, co robiła do tej pory, wykorzystując wszystkie możliwe narzędzia - stwierdziła.