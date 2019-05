Wiadomości TVP: Atak na Kościół. To PO ma problem z pedofilami

W sobotnich Wiadomościach TVP1 nie pojawił się temat, którym żyje dzisiaj cała Polska. Chodzi o premierę filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", który poświęcony jest pedofilii w polskim Kościele. Za to wspomniano o trzech pedofilach, którzy - zdaniem dziennikarzy TVP1 - byli związani z opozycją.

- Wiele wskazuje, że mamy z tym do czynienia. To jest kwestia zarówno oskarżania Kościoła o grzechy popełnione i przede wszystkim niepopełnione, to kwestia manipulacji pewną skalą zjawisk w Kościele - uważa ks. prof. Paweł Bortkiewicz, teolog.

"PO ma problem z pedofilami"

Co jednak najbardziej szokuje, w materiale o pedofilach wspomniano o prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Gersdorf. Jak powiązano sędzię z przestępczym procederem? Otóż dowiadujemy się z materiału TVP1, że Małgorzata Gersdorf dostała tę samą nagrodę, co oskarżony o pedofilię niemiecki polityk Daniel Cohn-Bendit. Chodzi o niemiecką nagrodę im. Theodora Heussa, którą pierwsza prezes SN dostała za "wzorową niezłomność, jednoznaczną postawę i odwagę cywilną, z którą broni nieodzownych warunków demokracji”.

"Atak na polskość"

- To atak na Polskę i polskość przez postkomunę, bo tak nazywam opozycję. Jak atakują Kościół i wiarę, to chcą coś zrobić Polsce - stwierdziła. - Takich narzędzi używali zaborcy i komuniści, teraz używa tego opozycja - dodała. Posłanka kilkukrotnie zaapelowała też do widzów, aby poszli do wyborów i głosowali na PIS.