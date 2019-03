Wiadomo, ile ks. Jankowski płacił za czułości z chłopcami. Matka nie mogła uwierzyć

14-letni Sławek, ministrant, który godził się sypiać w łóżku z ks. Henrykiem Jankowskim, dostawał od księdza kieszonkowe. Sięgało nawet kilku tysięcy złotych. Ks. Jankowski dał mu nawet pieniądze na zakup mercedesa, o którym marzył chłopak. To obraz, jaki wyłania się z ostatniej publikacji na ten temat.

Jak ks. Jankowski pomagał w życiu. Sławek, lat 14

"Zauważyłam, że ksiądz Jankowski na pożegnanie całuje Sławka prosto w usta. Nie był to przypadkowy pocałunek ani muśnięcie, a celowo ukierunkowany na usta mego syna. W domu zapytałam Sławka: a co to ksiądz cię w usta całuje. Syn mi odpowiedział, że ksiądz wszystkich chłopców całuje w usta. Powiedziałam mu, żeby nie pozwalał na to, aby ksiądz całował go w usta, bo uważałam to za nienormalne" - czytamy we fragmencie książki.