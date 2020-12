Weto do budżetu UE. Ekonomista: "Będziemy się zastanawiać, ile lodów sprzedamy w kiosku"

Weto budżetu UE. "Wizerunek Polski w UE wpłynie na naszą kieszeń"

I dodaje: - Jeżeli nie będzie wiadomo, czy fundusze będą, czy ich nie będzie, to zaczniemy się zastanawiać nad tym, czy ludzie będą mieli pracę, czy nie, wpłynie to nawet na to, czy w kiosku z lodami sprzedam mniej czy więcej lodów, bo ludzie będą lub nie będą mieli pieniędzy, aby je kupić.

Weto budżetu UE. Po pandemii w okolicy przeciętnego "Kowalskiego" mógłby powstać nowy zakład pracy. Ale nie powstanie

- Jeżeli dojdzie do weta unijnego budżetu, to z pewnością odczujemy to w życiu codziennym - mówi nam dr Aleksander Łaszek Główny Ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. - Zakłócone zostanie wypłacanie środków z już istniejących funduszy. Dla przedsiębiorców, instytucji, samorządów czy fundacji, które korzystają z funduszy unijnych, będzie to poważny problem, bo albo nie będą mogły startować w konkursach, albo będą musieli dłużej czekać - dodaje.