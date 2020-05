Wesele 2020. Sprawdzamy, kiedy można je zorganizować

Wesele 2020. Kiedy będzie można urządzić wesele?

Rozpoczął się kolejny etap odmrażania gospodarki. Czy rząd zezwolił już na organizowanie wesel? Niestety, nie. Narzeczeni muszą jeszcze poczekać. Jeśli planowali urządzić przyjęcie weselne, to na pewno tak szybko nie będą mogli tego zrobić.

Wesele 2020. Narzeczeni jeszcze poczekają

Wesele 2020. Czy możliwe będzie przyjęcie w nowych warunkach?

Wesele to impreza, która z natury nie może się odbyć bez bezpośredniego kontaktu ludzi. Same tańce i składanie życzeń Parze Młodej wymagają bliższego niż 1-2 metry dystansu. Zorganizowanie wesela w warunkach tzw. nowej normalności z pewnością będzie nie lada wyzwaniem. Rząd jednak na razie nie wie, jak miałoby to wyglądać.