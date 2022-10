Wejdź na wyższy poziom dobroczynności z Altroo

"Zwykli" ludzie pomagają najbardziej

Zgodnie z doniesieniami raportu Giving USA 2022: The Annual Report on Philanthropy for the Year 2021, wpłaty od indywidualnych darczyńców stanowią zdecydowaną większość funduszy przeznaczanych na NGO w Stanach Zjednoczonych. W 2021 roku było to 326.87 miliardów dolarów, co stanowiło blisko 70% wszystkich wpłat.