Węgierscy antyterroryści zatrzymali myśliwych za zabicie wilka

- Ubolewamy, że w Polsce w sprawach zastrzelonych wilków z obrożami nasza policja nie wykazuje się podobną determinacją, a prokuratorzy zwykle umarzają śledztwa, nawet wówczas, gdy nazwiska winowajców są znane, jak to miało miejsce w przypadku wilka Miko. Co więcej, nawet gdy śledztwo doprowadzi do sprawcy, sąd go uniewinnia, jak w przypadku wilka Kosego z Roztocza - napisali w oświadczeniu na Facebooku członkowie Stowarzyszenia dla Natury "Wilk".