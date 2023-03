Wegetarianie nie mogą zostać komandosami w fińskiej Straży Granicznej

W czasie akcji specjalnych może też dojść do sytuacji, w której każdy żołnierz zadany jest tylko na siebie i musi poszukać pożywienia w naturze. Komandosi są szkoleni do samodzielnego zdobywania posiłku w ekstremalnych warunkach. Przechodzą kursy przygotowywania jedzenia z reniferów i łowienia ryb. Chociaż w przyrodzie występują również rośliny jadalne, to zdaniem fińskich dowódców to może być za mało, by zaspokoić zapotrzebowanie kaloryczne osób, których praca wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym.