"Sam po nocach się tam nie szlajam". Prezydent Warszawy o Brzeskiej

Ulica Brzeska to jeden z reliktów dawnej Pragi. Jest uważana za centrum tzw. północnopraskiego trójkąta bermudzkiego, czyli najniebezpieczniejszej części warszawskiej dzielnicy Praga-Północ. Stołeczni stróże prawa dobrze znają tę okolicę. Nierzadko zatrzymywani są tam handlarze narkotyków. PAP podaje, że we wrześniu mundurowi przechwycili prawie 1,3 kg różnego rodzaju narkotyków. Zatrzymany 45-latek, który usłyszał zarzuty za ich posiadanie, trafił na trzy miesiące do aresztu.