Polska odeśle Ukraińców? Gospodarka może tego nie przetrwać

Już 18 maja w życie wejdzie ustawa o mobilizacji przeforsowana przez ukraiński rząd. Polska już wcześniej zobowiązała się pomóc Ukrainie w repatriacji mężczyzn objętych poborem do wojska. "Poza względami etycznymi posunięcie to mogłoby mieć znaczący efekt domina na polską gospodarkę, ponieważ tysiące obywateli Ukrainy mieszkających w kraju mogłoby zostać zmuszonych do opuszczenia pracy i wstąpienia do wojska" - pisze "Forbes".