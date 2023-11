Obława w centrum miasta. Dopadli go w aucie. Gang sutenerów rozbity

Udane śledztwo policjantów z rzeszowskiego CBŚP. Przy współpracy służb z podkarpacką prokuraturą udało się namierzyć zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za tzw. "mieszkaniówki", czyli mieszkaniowe agencje towarzyskie. CBŚP udostępniło nagranie z obławy za jednym z podejrzanych członków gangu sutenerów. Do zatrzymania mężczyzny doszło w centrum Rzeszowa, gdy akurat przebywał w zaparkowanym samochodzie. Najpierw pod auto rzucono granaty hukowe w ramach elementu zaskoczenia, a następnie doszło do zatrzymania. Kolejny z podejrzanych został ujęty w domu pod Warszawą, gdzie znaleziono sporą ilość gotówki w obcej walucie i kilkanaście telefonów. "Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie gangu prowadzili swoją "działalność" w Warszawie w tzw. "mieszkaniówkach", na przestrzeni ostatnich kilku lat. Śledczy oszacowali, że miesięczny dochód gangu mógł wynieść około 90 tys. zł. W trakcie realizacji przeprowadzonej na terenie Warszawy oraz Torunia funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy z Zarządu w Warszawie CBŚP, zatrzymali 3 osoby. W wyniku przeszukań policjanci zabezpieczyli blisko 40 tys. zł, kilkadziesiąt telefonów komórkowych, pałkę teleskopową oraz luksusowe zegarki" - podała policja w oświadczeniu. Dwie kobiety i mężczyznę, w wieku od 36 do 60 lat, doprowadzono do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące przestępstw związanych z wolnością seksualną i obyczajnością oraz kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych warte blisko milion złotych.