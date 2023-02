Niemcy wskazują na Polskę. "Wyróżnia się wielkością i siłą"

"To już drugi raz w ciągu roku, kiedy prezydent USA odwiedza Polskę" - zwraca uwagę portal. "Do Polski przyjechał już w marcu ubiegłego roku (...). Wówczas wykorzystał swoje pojawienie się, by zapewnić sojuszników o wsparciu Waszyngtonu. Prawdopodobnie i tym razem będzie to jego misja" - podkreśla internetowe wydanie niemieckiej gazety.