Matura z matematyki. Maturzyści pełni wrażeń po egzaminie

- Jakoś za prosto. Nie wiem, kto takie zadania daje proste - mówił jeden z maturzystów zaraz po zakończeniu egzaminu z matematyki. W tym roku maturzyści mierzyli się na matematyce na poziomie podstawowym m.in. z funkcją kwadratową, wartościami bezwzględnymi, medianą czy logarytmami. Z tegorocznymi maturzystami z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie rozmawiał Jakub Bujnik. Większość uczniów z VIII Liceum stwierdziła, że matura z matematyki była "łatwa". - Sądziliśmy, że będzie łatwiej, ale nie aż tak. Uważaliśmy, że będzie trudniejsze, że będzie zadanie, które sprawi, że większość się pomyli - dodał kolejny uczeń. Jednym z trudniejszych zadań było to dotyczące rat. W tym przypadku wiele osób głowiło się nad nim długimi chwilami, często nie mając do końca pojęcia, jak je rozwiązać. - Celowałem w stówkę, ale wyłożyłem się na ratach. Nie wpadłem na pomysł, żeby to z ciągów zrobić - wyjaśnił jeden z rozmówców WP. W sieci nie brakuje też innych opinii maturzystów, że w tym roku matematyka nie była "aż tak prosta". Zdania są podzielone. Na Twitterze nie brakuje wpisów użytkowników, obawiających się o uzyskanie 30 proc. Co więcej, zdarzył się też przypadek, że ktoś udostępnił zdjęcie zadań maturalnych z arkusza w sieci, wobec czego CKE unieważniła matury z matematyki uczniom, którzy pisali na jednej sali z tą osobą.