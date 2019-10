Warszawa. Wypadek na Bielanach. "Kierowca bmw jechał z prędkością ok. 130 km na godz."

Kierowca bmw, który zabił mężczyznę na przejściu dla pieszych, jechał z prędkością ok. 130 km/godz. Próbował hamować przed pasami, ale nie był w stanie tego zrobić - poinformował w środę dyrektor Zarządu Dróg Miejskich po spotkaniu z komisją powypadkową.

- Wiemy, że kierowca bmw na ul. Sokratesa jechał z prędkością ok. 130 km/godz.. Ślady drogi hamowania widać na co najmniej 30 m przed przejściem dla pieszych, co pokazuje, że kierowca widział pieszego, ale z uwagi na prędkość nie był w stanie zareagować - powiedział Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie po spotkaniu z komisją powypadkową. W mieście obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/godz.