Warszawa. Wawer. "Dzieci nie powinny ginąć z rąk innych dzieci"

Po wydarzeniach w wawerskiej szkole podstawowej wyrazy wsparcia przekazuje Aleksandra Dulkiewicz. Na Facebooku prezydent Gdańska pisze o "niewyobrażalnej tragedii".

"Dzieci nie powinny ginąć z rąk innych dzieci, dorośli w ten sposób nie powinni tracić życia. Proszę, rozmawiajmy w domach o tym, co się stało. Tylko my sami możemy powstrzymać zło" - pisze w internecie Aleksandra Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska pisząc o "dorosłych" nawiązuje do gdańskiej tragedii ze stycznia. Wtedy podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nożem ugodzono Pawła Adamowicza. Pomimo szybkiej reakcji służb ratowniczych oraz operacji w gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym prezydent Adamowicz zmarł.

Tragedia na szkolnym korytarzu

- Bardzo współczuję rodzicom, bliskim tego zamordowanego dziecka - mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Wyrazy współczucia wyraził także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - To straszna rzecz, że młody człowiek może chcieć zamordować innego młodego człowieka. Brakuje słów, by to komentować - przyznał polityk Solidarnej Polski.