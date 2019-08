Warszawa. Utrudnienia z powodu wizyty Donalda Trumpa. Wprowadzono stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP

Z powodu obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie na terenie całego kraju wprowadzono stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP. Decyzja ma charakter prewencyjny. Utrudnienia odczują też mieszkańcy stolicy. Z ruchu zostanie wyłączonych kilkanaście ulic i parkingów.

Z tej okazji Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu na terenie Polski pierwszego stopnia alarmowego ALFA i ALFA-CRP. Obowiązuje od środy 28 sierpnia od godziny 00:01 do wtorku 3 września do godziny 23:59. Decyzja ma charakter prewencyjny.

Stopień ALFA to najniższy poziom określony w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Łącznie jest ich cztery. To sygnał dla służb dbających o bezpieczeństwo całej administracji publicznej do zachowania szczególnej ostrożności. Z kolei stopień CRP dotyczy zagrożenia w cyberprzestrzeni. Wprowadzono go m.in. podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie czy szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.