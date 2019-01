Warszawa: Pożar na Annopolu gasi 80 strażaków. Sieć T-Mobile zmaga się z awarią z powodu pożaru

Warszawa – pożar na Annopolu. 80 strażaków próbuje ugasić ogień, który pochłania halę przy ulicy Annopol 3. Na miejsce przybywają jednostki gaśnicze spoza Warszawy. Dym powstały na skutek pożaru bada oddział ratownictwa chemicznego. Skutki pożaru na Annopolu odczuwają również klienci sieci T-Mobile.

Pożar na Annopolu w Warszawie wybuchł około godziny 8 rano. Strażacy otrzymali informację, że ogień pochłania kolejne części hali spożywczej. Początkowo pożar na Annopolu próbowało opanować 16 zastępów straży pożarnej. Do pomocy w gaszeniu pożaru wzywani są również strażacy spoza Warszawy. Pożar na Annopolu próbuje opanować 80 strażaków, a na miejsce cały czas wzywane są jednostki spoza Warszawy, m.in. z Legionowa, Wołomina i Nowego Dworu Mazowieckiego. Sytuacja jest bardzo trudna. Pożar na Annopolu doprowadził do zawalenie części hali z produktami spożywczymi. Kiedy strażacy przybyli na miejsce pożar na Annopolu zajmował już ok. 70 proc. hali. Obecnie działania strażaków skupiają się przede wszystkim na ugaszeniu ognia, a także na obronie przed ogniem części biurowej budynku.