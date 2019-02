Warszawa: duże utrudnienia w ruchu związane ze szczytem bliskowschodnim. Zamknięte ulice i zmiany w komunikacji

Warszawa jest gospodarzem tegorocznego spotkania dot. bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (13-14 lutego). W związku z tym wydarzeniem mieszkańców stolicy czekają duże utrudnienia w ruchu już od poniedziałku. Wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA.

Warszawa: duże utrudnienia w ruchu. Zamknięte ulice i zakazy parkowania. Zamknięty zostanie m.in. plac Zamkowy

- Od poniedziałku do piątku, 11-15 lutego, w rejonie hoteli, w których zatrzymają się delegacje biorące udział w konferencji, zostaną, wprowadzone duże zmiany w parkowaniu. Na wielu ulicach będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (dotyczący także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodnika) – czytamy w komunikacje warszawskiego Ratusza. Od środy (13 lutego) wystąpią duże ograniczenia w ruchu i parkowaniu w okolicy Starego Miasta i PGE Narodowego . Utrudnienia dotkną także pieszych. Niedostępny będzie pl. Zamkowy.

Od poniedziałku (od godz. 20.00) do piątku (do godz. 8.00) wyłączone z parkowania będą:

Od wtorku (od godz. 20.00) do piątku (do godz. 8.00) wyłączone z parkowania będą:

W środę (od godz. 0.01 do 24.00) wyłączone z parkowania będą:

Od środy (od godz. 22.00) do czwartku (do godz. 22.00) wyłączone z parkowania będą:

Od poniedziałku (od godz. 20:00) do piątku (do godz. 8:00) zawiesza się funkcjonowanie przystanku DW.CENTRALNY 01. W zamian uruchomiony zostanie zastępczy przystanek tymczasowy DW.CENTRALNY 51, zlokalizowany ok. 170 m za lokalizacją stałą (za skrzyżowaniem z ul. Emilii Plater).