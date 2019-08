Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Chodzi o wyciek ścieków do Wisły

Prezydent Warszawy zebrał sztab kryzysowy w związku z awarią układu przesyłowego ścieków. Sprawa ma dotyczyć wycieku w oczyszczalni Czajka. Nieczystości wpadają wprost do Wisły.

Narada dotyczy wycieku w oczyszczalni Czajka - podaje "Super Express". Mieli zauważyć policjanci patrolujący brzeg Wisły. Nieczystości wpadają wprost do rzeki. Zagrożone są przez to ujęcia wody w Nowym Dworze czy Płocku.

W kranach miała pojawić się żółta woda, ale nie wiadomo czy ma to związek z wyciekiem. Radio RDC informuje, że doszło do awarii kolektora ściekowego przy moście północnym. Na miejsce zdarzenia zostały wysłane służby sanepidu.

Do sprawy odniósł się na briefingu prasowym Rafał Trzaskowski. - Nie wiadomo jak rozległa jest awaria i jakie są skutki. W tej chwili wszystko jest badane. Nie ma jednak powodów do paniki - tłumaczył.

Do podobnych sytuacji doszło ostatnio nad morzem. W czerwcu z powodu awarii w oczyszczalni Swarzewo ścieki trafiły do Zatoki Puckiej. Z kolei w maju 2018 r. doszło do awarii przepompowni Ołowianka, a do Mołtawy trafiło milion litrów ścieków.