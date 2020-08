Warszawa. Aktywistka ma trafić na dwa miesiące do aresztu. Akcja policji i blokada

Jedna z aktywistek z organizacji Stop Bzdurom o pseudonimie Margot ma trafić do aresztu na dwa miesiące. Jak wyjaśnił rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak w rozmowie z Wirtualną Polską, chodzi o sprawę prowadzoną w kontekście m.in. zmuszenia do określonego zachowania, lekkiego uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia mienia. Ma to związek z niedawnym uszkodzeniem furgonetki organizacji pro-life w Warszawie. - Mamy do czynienia ze zmianą tymczasowego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do zażalenia prokuratora - dodał Marczak.