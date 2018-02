Wałęsa zaskoczył. Chce nowych przykazań

- Proponuję, abyśmy uzgodnili 10 laickich przykazań i przyjęli je przed całą Europą - oznajmił były prezydent Lech Wałęsa.

- Jak mają w nowej epoce, która nastąpiła po epoce podziałów i granic, wyglądać nasze fundamenty? Ja proponuję, abyśmy uzgodnili takie 10 laickich przykazań i przyjęli je przed całą Europą. I tu są dwie koncepcje: jedni chcą w takiej dyskusji budować przyszłość na wolnościach: "wszyscy ludzie jednakowo wolni". Drudzy mówią na to: "nic nie zbudujecie, prędzej czy później mamona i egoizm doprowadzą was do konfrontacji" i trzeba w związku z tym przyszłość budować na wspólnych wartościach, uzgodnionych między wierzącymi i niewierzącymi - mówił były prezydent.

Dodał, że nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania. - Ja jestem od wszczynania dyskusji, a to my wspólnie mamy znaleźć odpowiedzi na te pytania. To jest epoka słowa. Dziś nie możemy się wyrwać z przeszłości, wciąż oglądamy się do tyłu. Musimy się wzajemnie przekonać co do szans i zagrożeń, a jak to zrobimy, to budowa szybko nam pójdzie - ocenił.