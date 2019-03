Wałęsa komentuje informacje o ks. Jankowskim. "Nie widziałem do tej pory żadnych wiarygodnych dowodów"

Ksiądz Henryk Jankowski został pozbawiony Honorowego Obywatelstwa Miasta. Lech Wałęsa skomentował decyzję radnych.

"Muszę powiedzieć, że nie widziałem do tej pory żadnych wiarygodnych dowodów na potwierdzenie oskarżeń. Nie mieści się w mojej głowie, by była to prawda. Co do pomówień o współpracę z SB przez B. Borusewicza i Cenckiewicza to oni zawsze jako żaby podkładali nogę kiedy kuto konie" - napisał na Twitterze były prezydent.