Walentynki 2019 – jak spędzić Walentynki? Pomysł na romantyczny wieczór we dwoje i nie tylko

Walentynki 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Jeżeli nadal nie masz pomysłu na ten wyjątkowy wieczór, sprawdź nasze propozycje.

Walentynki 2019 – romantyczna kolacja przy świecach

Walentynki w sposób tradycyjny warto spędzić na romantycznej kolacji . Ulubione danie, świece, butelka wina, romantyczna muzyka. O takim wieczorze marzą wszystkie panie, ale panowie też nie pogardzą chwilą spędzoną w towarzystwie ukochanej partnerki. Wymarzona kolacja może być przygotowana własnoręcznie, ale dobrze sprawdzą się też wyjście do restauracji lub kolacja na wynos.

Walentynki 2019 – kino lub teatr

Walentynki tradycyjnie można rozpocząć od wyjścia do kina. Dobry film może wprawić parę w dobry nastrój przed resztą wieczoru. Ciekawym rozwiązaniem może być również wyjście do teatru . Z takiego rozwiązania zadowolone mogą być szczególnie kobiety, które lubią odkurzyć zapomniane kreacje i zrobić efektowny makijaż . Walentynki można spędzić również na koncercie ulubionego zespołu lub w filharmonii, czy też w operze . Wszystko zależy od upodobań pary.

Walentynki 2019 – niestandardowe pomysły

Jeżeli nie chcesz, aby kolejne Walentynki minęły na kolacji lub na sali kinowej, warto pomyśleć o jakimś niestandardowym rozwiązaniu. Domatorzy mogą być zadowoleni z wieczoru gier planszowych lub wspólnego oglądania seriali i ulubionych filmów. Jeżeli szukacie odrobiny emocji, warto rozważyć wyjście do escape roomu. Odrobina adrenaliny, działanie w nietypowej sytuacji oraz konieczność współpracy mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na każdy związek.

Walentynki można także spędzić z dala od zgiełku wielkiego miasta. Dobrym pomysłem na wyjazd będzie zarówno weekend w górach, jak i wycieczka do spa. Spontaniczny wyjazd do innego miasta lub kraju może uszczęśliwić niejedną osobę.