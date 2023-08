Wakacje z dzieckiem. Jak nie zbankrutować w kilka dni

Jaka groza kryje się w zdaniu: "Mamo, kup mi", wiedzą dobrze te osoby, które wyjechały na wakacje z dzieckiem. Z jednej strony chcemy, by pociecha czuła się szczęśliwa, z drugiej zaś, ceny zabawek, pamiątek, dmuchańców, lodów, gofrów czy waty cukrowej potrafią zwalić z nóg. Mówiąc krótko, zaspokojenie wszystkich dziecięcych zachcianek groziłoby rychłym bankructwem. Jak twierdzi portal mamadu.pl, są jednak sposoby na to, by każdy wyszedł cało z tej sytuacji.