Ty też możesz pomóc pokonać Putina. "To będzie ostatnia ofensywa"

Łódź taktyczna Iron Boat 707 to sprzęt, który ma trafić do Gwardii Narodowej z południowej części Ukrainy, gdzie jest dużo rzek i innych akwenów. To właśnie tam są prowadzone bardzo intensywne działania przez pododdziały wykorzystujące łodzie do manewrowania na szlakach wodnych, na których rozgrywają się walki.