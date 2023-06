W piątek się zacznie. Idzie zmiana w pogodzie

Po ochłodzeniu, temperatura poszybuje w górę

W sobotę będzie już cieplej, ale jeszcze bez rewelacji. Wciąż w rejonach podgórskich Karpat lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do około 0 st. C. Maksymalnie zobaczymy od 15 stopni na wybrzeżu, przez około 18 w centrum do 20 st. C na zachodzie kraju.